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Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Ein tauber Australian Shepherd

sixxStaffel 6Folge 2vom 12.09.2021
Ein tauber Australian Shepherd

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Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 2: Ein tauber Australian Shepherd

46 Min.Folge vom 12.09.2021Ab 6

André Vogt kümmert sich um Zwergpudel Cooper, der lernen muss, in sein Körbchen zu gehen. Außerdem statten die Welpen einem Körpersprachen-Coach einen Besuch ab. Bei einem speziellen Training werden sie geschult, auf Bewegungen und Blicke zu reagieren. Anschließend haben André und seine Assistentin Eva auch noch eine ganz besondere Überraschung parat ...

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