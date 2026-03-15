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Der wilde Osten

Krustentiere

Blue AntStaffel 1Folge 9vom 15.03.2026
Krustentiere

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Der wilde Osten

Folge 9: Krustentiere

24 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Die Doku-Serie porträtiert eine faszinierende Ecke Nordamerikas und offenbart die Lebensweise ihrer Wildtiere. Von städtischen Rotfüchsen an den Stränden von Prince Edward Island bis zur Buckelwal-Oase vor Brier Island in der Bay of Fundy - "Der wilde Osten" gewährt seltene Einblicke in das Leben und den Lebensraum dieser Tiere.

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