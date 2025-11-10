Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Der Traum von einem italienischen Landhaus

sixxStaffel 1Folge 12vom 10.11.2025
Der Traum von einem italienischen Landhaus

Der Traum von einem italienischen LandhausJetzt kostenlos streamen

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Folge 12: Der Traum von einem italienischen Landhaus

41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6

Laura und Charlie träumen von einem gemütlichen Zuhause, in dem ihre gesamte italienische Familie zusammenkommen kann. Derzeit grenzen zwei Toiletten an die Küche, und es mangelt an Stauraum. Während sich die Handwerker an die Arbeit machen, skizziert Georgia einen geschmackvollen Entwurf im Stil eines italienischen Landhauses. Doch dann stellt sich heraus, dass ein tragender Balken ihr Design zunichtemacht. Wie wird sie dieses Problem lösen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien
sixx
Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Design Down Under - Wohnvisionen in Australien

Alle 1 Staffeln und Folgen