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Desperate Housewives

Hals über Kopf

sixxStaffel 1Folge 22vom 26.08.2026
Hals über Kopf

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Desperate Housewives

Folge 22: Hals über Kopf

42 Min.Folge vom 26.08.2026

Mike und Susan sind wieder zusammen, und Edie sieht ihre Chancen schwinden. Doch dann entdeckt Susan das Tagebuch der ermordeten Mrs. Huber in Mikes Wagen und wird wieder misstrauisch. Unterdessen schafft Lynette mit ihrer krankhaften Eifersucht unfreiwillig klare Fakten, und Tom muss zusehen, wie Annabel und nicht er befördert wird. Bree distanziert sich indes von George, nachdem sie merkt, dass er doch in sie verliebt ist. Georges Reaktion hat böse Folgen - vor allem für Rex.

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