Desperate Housewives
Folge 19: Schamlos
42 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Carlos und Gabrielle wird erst einmal ein befristetes Sorgerecht für das Baby zugesprochen, bis der Handel mit dem leiblichen Vater - einem 19-jähriger Schüler - geklärt ist. Gabrielle ist entzückt von den Mutterfreuden, die Mutterpflichten hingegen überlässt sie lieber ihrem Hausmädchen. Am Tag der gerichtlichen Anhörung von Bree und Andrew erscheinen überraschend Brees Vater und ihre Stiefmutter, um die Sache innerhalb der Familie zu klären ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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