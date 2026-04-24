Desperate Housewives
Folge 5: Treue Gefährten
41 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Susan erfährt, dass Lonny, ihr Agent und alter Freund, Geld veruntreut hat - und zwar auch ihr eigenes. Schweren Herzens trennt sie sich von ihm. Indes lehnt Carlos seinen neuen Anwalt David Bradley ab, weil er in ihm einen möglichen Liebhaber von Gabrielle sieht. Gabrielle bittet David, ihren Gatten umzustimmen ... Bree droht mit einer Klage, wenn Rex' Leiche nicht freigegeben wird. Detective Barton willigt ein, eröffnet ihr jedoch, dass Rex glaubte, sie habe ihn ermordet.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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