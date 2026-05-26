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Desperate Housewives

Stromausfall

sixxStaffel 3Folge 19vom 26.05.2026
Stromausfall

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Desperate Housewives

Folge 19: Stromausfall

42 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Bei einem Stromausfall stürzt Karen McCluskey die Treppe hinunter und muss in die Klinik. Unglücklicherweise legt ein Kurzschluss ihre Tiefkühltruhe lahm. Wenig später entdeckt Parker ein Geheimnis, das gerade auftaut ... Gabrielle verführt Victor im Aufzug und wird dabei von der Überwachungskamera gefilmt. Seine Chancen als Kandidat für das Bürgermeisteramt sinken dramatisch. Indes hat sich Ian in den Kopf gesetzt, Susan zu beweisen, dass er auf Mike nicht mehr eifersüchtig ist.

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