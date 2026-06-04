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Desperate Housewives

Sonntag

sixxStaffel 4Folge 11vom 04.06.2026
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Desperate Housewives

Folge 11: Sonntag

42 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Die Freundinnen aus der Wisteria Lane wollen Katherine, nachdem sie von Adam verlassen wurde, seelischen Beistand leisten, was diese jedoch ablehnt. Doch dann beginnt ihre Tochter nachzuforschen und findet die verkohlten Reste des Zettels von Tante Lily. Nachdem Lynette den Krebs und den Tornado überstanden hat, fühlt sie sich immer mehr zur Kirche hingezogen und bittet Bree um Rat. Indes verschweigt Carlos Gabrielle noch immer, dass er für immer blind sein wird.

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