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Desperate Housewives

Muttertag

sixxStaffel 4Folge 15vom 08.06.2026
Muttertag

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Desperate Housewives

Folge 15: Muttertag

42 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Als Bree Edie wegen des Kusses mit Orson zur Rede stellt, kommt es zum Streit: Bree schlägt Edie ins Gesicht und sabotiert ihr wenig später auch noch ein Geschäft, indem sie einem künftigen Hausbesitzer von Edies Männergeschichten erzählt. Mikes Mutter ist zu Besuch und beschwert sich lautstark über Susans Fähigkeiten als Hausfrau, was nicht ohne Folgen bleibt ... Und Kayla treibt Lynette dazu, dass sie ihr eine Ohrfeige gibt - vor den Augen eines Psychologen!

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