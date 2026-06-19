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Desperate Housewives

Verbrechen lohnt sich nicht

sixxStaffel 5Folge 16vom 19.06.2026
Verbrechen lohnt sich nicht

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Desperate Housewives

Folge 16: Verbrechen lohnt sich nicht

42 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Orson fühlt sich nicht mehr respektiert, seitdem er nicht mehr als Zahnarzt arbeitet, und rächt sich jedes Mal, wenn er sich unhöflich behandelt fühlt, indem er etwas stiehlt. Bree ist empört ... Katherine gibt zu Mikes Einzug eine Einweihungsfeier, zu der zum Erstaunen der anderen auch Susan erscheint. Tom ist nach dem Verkauf seiner Pizzeria depressiv und kann sich nicht aufraffen, einen neuen Job zu suchen. Edie erfährt, dass ihr Mann früher einen anderen Namen hatte ...

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