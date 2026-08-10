Desperate Housewives
Folge 21: Der Prozess
42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Der Mordprozess gegen Bree beginnt. Die Staatsanwältin hält sie aufgrund ihrer Alkoholsucht, ihrer zahlreichen Männerbekanntschaften und ihres Abschiedsbriefs für schuldig. Schließlich findet Trip heraus, dass Ramon Sanchez Gabys Stiefvater war - Bree lässt aber nicht zu, dass er das vor Gericht verwendet. Tom soll für ein Jahr nach Indien versetzt werden. Lynette versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern, und Tom wird klar, dass er Lynette noch immer liebt.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren