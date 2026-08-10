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Desperate Housewives

Der Prozess

sixxStaffel 8Folge 21vom 10.08.2026
Der Prozess

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Desperate Housewives

Folge 21: Der Prozess

42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Der Mordprozess gegen Bree beginnt. Die Staatsanwältin hält sie aufgrund ihrer Alkoholsucht, ihrer zahlreichen Männerbekanntschaften und ihres Abschiedsbriefs für schuldig. Schließlich findet Trip heraus, dass Ramon Sanchez Gabys Stiefvater war - Bree lässt aber nicht zu, dass er das vor Gericht verwendet. Tom soll für ein Jahr nach Indien versetzt werden. Lynette versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern, und Tom wird klar, dass er Lynette noch immer liebt.

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