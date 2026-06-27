Destinations Of The Damned
Folge vom 27.06.2026: Friedhof des Grauens
44 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Auf einer Plantage in Malaysia befindet sich ein geheimnisvolles Haus, das im Jahr 1948 der Schauplatz eines brutalen, nie aufgeklärten Mordes wurde. Seitdem sollen sich dort dunkle Energien sammeln. Ortskundige Schamanen berichten von einem mächtigen Portal, durch das Dämonen in unsere Welt gelangen. Ein anderes Portal liegt auf dem Friedhof einer chilenischen Geisterstadt in der Atacama-Wüste. Er soll von einem Vampir-Wesen heimgesucht werden, das sich der Seelen der Verstorbenen bemächtigt. Zak Bagans Team soll nun herausfinden, was in dem Mord-Haus und auf dem verfluchten Friedhof wirklich vor sich geht.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.