Detektiv Conan
Folge vom 26.08.2026: Mord im Theater (2)
24 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Frau Itoe stürzt die Bühnenvertiefung herunter und stirbt. In ihrer Hand findet Conan einen Zettel, auf dem in lateinischer Schrift das Wort "Itoe" steht. Mit diesem Zettel wurde sie nachts ins Theater gelockt. Allerdings haben alle Gruppenmitglieder die gleiche Nachricht erhalten ... Wer steckt hinter den mysteriösen Todesfällen im Theater?
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment