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Detektiv Conan

Mediziner unter sich

ProSieben MAXXFolge vom 15.04.2026
Mediziner unter sich

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Detektiv Conan

Folge vom 15.04.2026: Mediziner unter sich

23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Conan, Ran und Mori sitzen mit ein paar Medizinern im Schneesturm auf einer Skihütte fest, deren Besitzer - Professor Oyama - ermordet wurde. Der Sterbende hat eine rätselhafte Botschaft hinterlassen. Enthält sie einen Hinweis auf seinen Mörder? Ist der Mörder vielleicht auch noch in der Hütte?

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