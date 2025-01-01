Detektiv Rockford
Folge 10: Der ehrenwerte Mr. Corell
48 Min.Ab 12
Barbara Kelbaker tritt mit einem ganz besonderen Anliegen an Rockford heran: Er soll überprüfen, ob ihre Tarnung sicher ist, denn ein gefährlicher Unterweltboss hat es auf sie abgesehen. Rockford nimmt den Fall an und muss es recht bald mit einem skrupellosen Killer aufnehmen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
