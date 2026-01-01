Der große Aktienschwindel (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 15: Der große Aktienschwindel (2)
48 Min.Ab 12
Für Rockford wird es brenzlig: Er hat herausgefunden, dass Doris Parkers Mann ermordet wurde. Firmenboss Fielder scheint tief in der Sache drinzuhängen. Daher setzt er alles daran, den Detektiv loszuwerden ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH