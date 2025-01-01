Detektiv Rockford
Folge 18: Ein Auftrag aus dem Knast
48 Min.Ab 12
Moss Williams wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und wendet sich mit einem Auftrag an Rockford: Der Detektiv soll Williams' Freundin Valerie aufspüren. Doch das ist nur ein Vorwand, in Wahrheit hat es Williams auf Valeries Schmuck abgesehen. Für Rockford wird es mal wieder ziemlich eng ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
