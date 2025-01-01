Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Liebe-Drogen-Tod

Kabel Eins CLASSICS
Staffel 1
Folge 19
Liebe-Drogen-Tod

Detektiv Rockford

Folge 19: Liebe-Drogen-Tod

47 Min.
Ab 12

Als Rockford für seine alte Bekannte Claire deren vermissten Freund aufspüren soll, gerät er in eine brenzlige Situation: Der Vermisste ist Polizist, und nun sind seine Kollegen und eine Gangsterbande gleichermaßen hinter dem Detektiv her. Sie alle vermuten, dass er mehr weiß, als er zugibt.

