Detektiv Rockford
Folge 19: Liebe-Drogen-Tod
47 Min.Ab 12
Als Rockford für seine alte Bekannte Claire deren vermissten Freund aufspüren soll, gerät er in eine brenzlige Situation: Der Vermisste ist Polizist, und nun sind seine Kollegen und eine Gangsterbande gleichermaßen hinter dem Detektiv her. Sie alle vermuten, dass er mehr weiß, als er zugibt.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
