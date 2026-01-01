Detektiv Rockford
Folge 20: Rätsel um Jennifer
48 Min.Ab 12
Das Model Jennifer ist heiß begehrt: Sowohl zwielichtige Gestalten als auch die Polizei setzen alles daran, die junge Frau aufzuspüren. Schließlich taucht ihre Leiche auf. Doch John Micelli glaubt nicht daran, dass die Tote wirklich Jennifer ist. Er wendet sich an Rockford. Der Detektiv soll herausfinden, ob Jennifer tatsächlich noch lebt und wo sie sich aufhält.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH