Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 20
Folge 20: Rätsel um Jennifer

48 Min.Ab 12

Das Model Jennifer ist heiß begehrt: Sowohl zwielichtige Gestalten als auch die Polizei setzen alles daran, die junge Frau aufzuspüren. Schließlich taucht ihre Leiche auf. Doch John Micelli glaubt nicht daran, dass die Tote wirklich Jennifer ist. Er wendet sich an Rockford. Der Detektiv soll herausfinden, ob Jennifer tatsächlich noch lebt und wo sie sich aufhält.

