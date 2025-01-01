Detektiv Rockford
Folge 21: Die Lady am Strand
48 Min.Ab 6
Rockfords ehemaliger Zellengenosse Charlie Harris braucht Hilfe: Man wirft ihm vor, seine Frau ermordet zu haben. Doch als das Verbrechen geschah, hielt sich Charlie bei der verheirateten Linda auf. Nun ist es an Rockford, Linda zu finden - denn nur sie kann seinem Freund das dringend benötigte Alibi verschaffen.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH