Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 21
48 Min.Ab 6

Rockfords ehemaliger Zellengenosse Charlie Harris braucht Hilfe: Man wirft ihm vor, seine Frau ermordet zu haben. Doch als das Verbrechen geschah, hielt sich Charlie bei der verheirateten Linda auf. Nun ist es an Rockford, Linda zu finden - denn nur sie kann seinem Freund das dringend benötigte Alibi verschaffen.

