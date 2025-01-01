Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 23
Folge 23: Tod durch Unfall

48 Min.Ab 12

Als der Rennfahrer Billy Jo bei einem Rennen tödlich verunglückt, wendet sich seine Mutter Louise an Rockford. Sie glaubt nicht, dass bei Billy Jos Tod alles mit rechten Dingen zuging und wittert Versicherungsbetrug. Also beginnt Rockford zu recherchieren - und gerät damit ins Visier des Versicherungschefs Springfield, der den Detektiv mit allen Mitteln stoppen will.

Kabel Eins CLASSICS
