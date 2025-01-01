Detektiv Rockford
Folge 23: Tod durch Unfall
48 Min.Ab 12
Als der Rennfahrer Billy Jo bei einem Rennen tödlich verunglückt, wendet sich seine Mutter Louise an Rockford. Sie glaubt nicht, dass bei Billy Jos Tod alles mit rechten Dingen zuging und wittert Versicherungsbetrug. Also beginnt Rockford zu recherchieren - und gerät damit ins Visier des Versicherungschefs Springfield, der den Detektiv mit allen Mitteln stoppen will.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH