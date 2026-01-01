Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Verhängnisvoller Vertrag

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 24
Joyn Plus
Verhängnisvoller Vertrag

Verhängnisvoller VertragJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 24: Verhängnisvoller Vertrag

48 Min.Ab 6

Eine harmlose Scheckübergabe wird für Rockford richtig heikel: In Las Vegas sollte er die Sängerin Nancy treffen und ihr das Dokument im Namen ihrer Versicherung überreichen. Doch Nancy wird in ihrem Hotelzimmer von Verbrechern festgehalten. Die Schurken überwältigen auch den Detektiv - und brennen mit dem Scheck durch.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen