Detektiv Rockford
Folge 24: Verhängnisvoller Vertrag
48 Min.Ab 6
Eine harmlose Scheckübergabe wird für Rockford richtig heikel: In Las Vegas sollte er die Sängerin Nancy treffen und ihr das Dokument im Namen ihrer Versicherung überreichen. Doch Nancy wird in ihrem Hotelzimmer von Verbrechern festgehalten. Die Schurken überwältigen auch den Detektiv - und brennen mit dem Scheck durch.
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH