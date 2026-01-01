Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Vatermörder

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 3
49 Min.Ab 12

Larry Kirkoff heuert Rockford an, um den Mord an seinen Eltern aufzuklären. Zunächst verdächtigt der Detektiv Travis Buckman und Tawnia Baker. Beide hatten ein Verhältnis mit jeweils einem von Larrys Elternteilen. Doch auch Larry selbst gerät ins Visier des Ermittlers, allerdings gibt es keine Beweise für ihn als Täter. Irgendjemand scheint allerdings ein Interesse daran zu haben, Larry für den Mord zur Rechenschaft zu ziehen - koste es, was es wolle.

