Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Die Suche nach dem Namenlosen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Die Suche nach dem Namenlosen

Die Suche nach dem NamenlosenJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 4: Die Suche nach dem Namenlosen

48 Min.Ab 12

Die Anwältin Beth Davenport heuert Rockford an. Er soll ihr helfen zu beweisen, dass ihre Klientin Ann Calhoun nicht die Mörderin ihres Ehemannes Kevin Calhoun ist. Rockfords Spurensuche führt nach Parker, Arizona - die Heimatstadt der Calhouns. Dort scheint der Detektiv etwas aufzuwühlen, das besser verborgen geblieben wäre, denn jemand verübt ein Attentat auf ihn. Das soll in diesem Fall nicht der einzige Angriff auf Rockfords Leben bleiben ...

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen