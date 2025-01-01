Die Suche nach dem NamenlosenJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 4: Die Suche nach dem Namenlosen
48 Min.Ab 12
Die Anwältin Beth Davenport heuert Rockford an. Er soll ihr helfen zu beweisen, dass ihre Klientin Ann Calhoun nicht die Mörderin ihres Ehemannes Kevin Calhoun ist. Rockfords Spurensuche führt nach Parker, Arizona - die Heimatstadt der Calhouns. Dort scheint der Detektiv etwas aufzuwühlen, das besser verborgen geblieben wäre, denn jemand verübt ein Attentat auf ihn. Das soll in diesem Fall nicht der einzige Angriff auf Rockfords Leben bleiben ...
