Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 5
Folge 5: Wer erschoss Carl?

48 Min.Ab 12

Auf Bitten seiner Klientin Deborah Ryder überwacht Rockford ein Treffen zwischen ihr und einem gewissen Carl Brego aus sicherer Entfernung. Brego erpresst Deborah: Tut sie nicht, was er will, wird er pikante Informationen aus ihrer Vergangenheit veröffentlichen. Doch das Treffen geht schief, Brego wird ermordet - und die Polizei hat Rockford als Täter im Visier!

Kabel Eins CLASSICS
