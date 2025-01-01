Detektiv Rockford
Folge 5: Wer erschoss Carl?
48 Min.Ab 12
Auf Bitten seiner Klientin Deborah Ryder überwacht Rockford ein Treffen zwischen ihr und einem gewissen Carl Brego aus sicherer Entfernung. Brego erpresst Deborah: Tut sie nicht, was er will, wird er pikante Informationen aus ihrer Vergangenheit veröffentlichen. Doch das Treffen geht schief, Brego wird ermordet - und die Polizei hat Rockford als Täter im Visier!
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
