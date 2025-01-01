Detektiv Rockford
Folge 6: Ausfahrt Bay City
48 Min.Ab 12
Jim Rockford wird von Janet Carr angeheuert. Ihr Mann Prentiss ist verschwunden, und der Detektiv soll ihn aufspüren. Rockford findet ihn - tot, in einem Bungalow in Bay City. Für den Ermittler ist klar, dass Prentiss ermordet wurde. Die Polizei geht allerdings von Suizid aus. Rockford beginnt tiefer zu graben und stößt nicht nur auf Widerstand bei Janet, sondern auch auf dubiose Machenschaften der Polizei.
