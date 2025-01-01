Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Ausfahrt Bay City

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 6
Folge 6: Ausfahrt Bay City

48 Min.Ab 12

Jim Rockford wird von Janet Carr angeheuert. Ihr Mann Prentiss ist verschwunden, und der Detektiv soll ihn aufspüren. Rockford findet ihn - tot, in einem Bungalow in Bay City. Für den Ermittler ist klar, dass Prentiss ermordet wurde. Die Polizei geht allerdings von Suizid aus. Rockford beginnt tiefer zu graben und stößt nicht nur auf Widerstand bei Janet, sondern auch auf dubiose Machenschaften der Polizei.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 6 Staffeln und Folgen