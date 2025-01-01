Detektiv Rockford
Folge 7: Eine Tote auf Reisen
48 Min.Ab 12
Rockford soll im Auftrag von Sandra Turkel deren vermisste Kollegin aufspüren - ein Kinderspiel für den Detektiv, zumindest zunächst. Je intensiver Rockford nachforscht, desto komplizierter gestaltet sich der Fall, denn nicht nur Sandra will ihre Freundin wiederfinden. Auch ein IRA-Agent ist auf der Suche nach der Vermissten ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH