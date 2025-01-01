Detektiv Rockford
Folge 9: Kunstwerk gefällig
48 Min.Ab 12
Bei einem Flugzeugabsturz starb der Mann von Ginny Nelson. Sie ist einzige Überlebende des Unglücks. Nancy, die Geliebte von Ginnys Mann, glaubt allerdings nicht an einen Unfall: Falls Ginnys Gatte stirbt, kassiert die Witwe eine horrende Versicherungssumme. Rockford ermittelt im Auftrag von Nancy und reist nach Europa, um sich auf Spurensuche zu begeben. Doch schon bald erfährt der Fall eine Wendung, mit der auch der Detektiv nicht gerechnet hätte.
