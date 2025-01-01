Bestattung der besonderen ArtJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 10: Bestattung der besonderen Art
48 Min.Ab 12
Die junge Shana Bowie bittet Detektiv Rockford, den Tod ihres Vaters zu untersuchen. Dieser soll angeblich bei einem Unfall ums Leben gekommen sein. Doch als die Polizei bei ihren weiteren Ermittlungen das Notizbuch des alten Bowies überprüft und beim letzten Eintrag die Telefonnummer von Jim Rockford findet, verdächtigen die Gesetzeshüter plötzlich den Detektiv als Mörder ...

Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH