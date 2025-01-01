Detektiv Rockford
Folge 17: Traue niemals einem Anwalt
48 Min.Ab 12
Rockfords alter Kumpel Joey hat es sich mit den falschen Leuten verscherzt: Er hat sich von dubiosen Gestalten Geld geliehen. Nun sind ihm Kredithaie auf den Fersen. Um den Druck zu erhöhen, haben sie sogar Joeys Tochter vergewaltigt. Rockford hilft seinem Freund - und muss ihn als erstes davon abhalten, Rache zu üben.
