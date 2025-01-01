Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Traue niemals einem Anwalt

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 17
Joyn Plus
Traue niemals einem Anwalt

Traue niemals einem AnwaltJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 17: Traue niemals einem Anwalt

48 Min.Ab 12

Rockfords alter Kumpel Joey hat es sich mit den falschen Leuten verscherzt: Er hat sich von dubiosen Gestalten Geld geliehen. Nun sind ihm Kredithaie auf den Fersen. Um den Druck zu erhöhen, haben sie sogar Joeys Tochter vergewaltigt. Rockford hilft seinem Freund - und muss ihn als erstes davon abhalten, Rache zu üben.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen