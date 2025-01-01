Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Wo ist Houston?

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 20
Joyn Plus
Wo ist Houston?

Wo ist Houston?Jetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 20: Wo ist Houston?

48 Min.Ab 12

Peter Preli, ein alter Freund Rockfrods, bittet den Detektiv um Hilfe: Seine Enkelin Houston ist verschwunden, und Rockford soll sie aufspüren. Allerdings wird Preli die Rückkehr der jungen Frau nicht mehr erleben - er wird zuvor ermordet. Überraschend taucht nun Houston wieder auf. Rockford schwant, dass all die Vorkommnisse etwas mit Prelis Vermögen zu tun haben könnten ...

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen