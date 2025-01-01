Detektiv Rockford
Folge 20: Wo ist Houston?
48 Min.Ab 12
Peter Preli, ein alter Freund Rockfrods, bittet den Detektiv um Hilfe: Seine Enkelin Houston ist verschwunden, und Rockford soll sie aufspüren. Allerdings wird Preli die Rückkehr der jungen Frau nicht mehr erleben - er wird zuvor ermordet. Überraschend taucht nun Houston wieder auf. Rockford schwant, dass all die Vorkommnisse etwas mit Prelis Vermögen zu tun haben könnten ...
