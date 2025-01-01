Detektiv Rockford
Folge 21: Foul im ersten Play
43 Min.Ab 12
Miese Machenschaften unter Kollegen: Der Ex-Polizist Marcus Hayes, der inzwischen auch als Privatdetektiv tätig ist, benötigt die Hilfe von Rockford. Da Hayes ein alter Freund ist, steht Rockford ihm gerne zur Seite. Doch sein Kumpel spielt offenbar ein falsches Spiel ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH