Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 12
Folge 12: Bei Geld hört die Freundschaft auf

48 Min.Ab 12

Rockford lässt sich auf ein riskantes Spiel ein: Er soll für die äußerst attraktive Christina Marks 10.000 Dollar am Spieltisch vermehren, damit sie ihrem nierenkranken Vater ein Dialyse-Gerät besorgen kann. Doch so lauter wie sie scheinen sind die Absichten der gewieften Lady nicht ...

Kabel Eins CLASSICS
