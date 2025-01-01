Bei Geld hört die Freundschaft aufJetzt ohne Werbung streamen
Detektiv Rockford
Folge 12: Bei Geld hört die Freundschaft auf
48 Min.Ab 12
Rockford lässt sich auf ein riskantes Spiel ein: Er soll für die äußerst attraktive Christina Marks 10.000 Dollar am Spieltisch vermehren, damit sie ihrem nierenkranken Vater ein Dialyse-Gerät besorgen kann. Doch so lauter wie sie scheinen sind die Absichten der gewieften Lady nicht ...
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH