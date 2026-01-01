Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Böcke und Schafe

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 13
Joyn Plus
Böcke und Schafe

Böcke und SchafeJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 13: Böcke und Schafe

43 Min.Ab 12

Zwei Detektive wenden sich an Rockford, da sie in diesem besonderen Fall nicht selbst ermitteln können: Jemand hat es mit unlauteren Mitteln geschafft, ihre Lizenzen zu kassieren. Rockford soll herausfinden, wer hinter den Machenschaften steckt. Als ein weiterer Detektivkollege ermordet wird, nimmt die Sache Fahrt auf.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen