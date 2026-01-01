Detektiv Rockford
Folge 13: Böcke und Schafe
43 Min.Ab 12
Zwei Detektive wenden sich an Rockford, da sie in diesem besonderen Fall nicht selbst ermitteln können: Jemand hat es mit unlauteren Mitteln geschafft, ihre Lizenzen zu kassieren. Rockford soll herausfinden, wer hinter den Machenschaften steckt. Als ein weiterer Detektivkollege ermordet wird, nimmt die Sache Fahrt auf.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH