Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 2
Folge 2: Dunkle Zeiten für Hellseher

43 Min.Ab 12

Dank eines Hellsehers steht Rockford plötzlich unter Mordverdacht: Um herauszufinden, wer einen Drogenhändler getötet hat, engagiert die Polizei das Medium Clementi. Der führt die Beamten prompt zu Rockford. Als die Unterweltbosse davon Wind bekommen, heften sie sich ebenfalls an die Fersen des Detektivs ?

Kabel Eins CLASSICS
