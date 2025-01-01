Detektiv Rockford
Folge 2: Dunkle Zeiten für Hellseher
43 Min.Ab 12
Dank eines Hellsehers steht Rockford plötzlich unter Mordverdacht: Um herauszufinden, wer einen Drogenhändler getötet hat, engagiert die Polizei das Medium Clementi. Der führt die Beamten prompt zu Rockford. Als die Unterweltbosse davon Wind bekommen, heften sie sich ebenfalls an die Fersen des Detektivs ?
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH