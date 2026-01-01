Detektiv Rockford
Folge 5: Millionär auf Zeit
48 Min.Ab 6
Angel freut sich, denn ihm wurde ein unverhoffter Geldsegen zuteil. Nun genießt er seinen Wohlstand in vollen Zügen. Das bleibt auch in der Unterwelt nicht unbemerkt, und als Rockford davon Wind bekommt, versucht er seinen Freund mit allen Mitteln auf die Gefahr aufmerksam zu machen - leider vergeblich.
