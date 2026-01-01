Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Millionär auf Zeit

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 5
Millionär auf Zeit

Detektiv Rockford

Folge 5: Millionär auf Zeit

48 Min.Ab 6

Angel freut sich, denn ihm wurde ein unverhoffter Geldsegen zuteil. Nun genießt er seinen Wohlstand in vollen Zügen. Das bleibt auch in der Unterwelt nicht unbemerkt, und als Rockford davon Wind bekommt, versucht er seinen Freund mit allen Mitteln auf die Gefahr aufmerksam zu machen - leider vergeblich.

