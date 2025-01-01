Detektiv Rockford
Folge 6: Pech mit Öl
43 Min.Ab 12
Rockford wird bei einem Wettbewerb vom Glück geküsst: Er gewinnt den Hauptpreis - ein kleines Stück Land in der Nähe einer Kleinstadt. Da eine Ölgesellschaft den Preis ausgelobt hat, haben es bald einige finstere Gestalten auf den Detektiv und das Land abgesehen ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH