Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 3Folge 8
Folge 8: Hochzeit auf Armenisch

43 Min.Ab 6

Angel tritt vor den Traualtar: Seine Auserwählte ist eine reiche Armenierin. Allerdings war er nicht ganz ehrlich zu seiner Liebsten, denn er behauptet, ein wohlhabender kanadischer Bierbaron zu sein. Rockford soll in seiner Rolle als Trauzeuge bei der Lügengeschichte mitspielen. Doch der Detektiv sieht das gar nicht ein und stellt stattdessen ein paar Nachforschungen an.

Kabel Eins CLASSICS
