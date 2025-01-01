Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Pech auf der ganzen Linie

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 12
Pech auf der ganzen Linie

Detektiv Rockford

Folge 12: Pech auf der ganzen Linie

48 Min.Ab 12

Eine Versicherungsgesellschaft wendet sich an Rockford. Der Detektiv soll ein Tauschgeschäft mit Diamantendieben abwickeln. Doch durch einen dummen Zufall landet das wertvolle Tauschstück im Wohnwagen eines peruanischen Campers. Gelingt es Rockford, den Gegenstand wiederzuerlangen und das Geschäft abzuwickeln?

