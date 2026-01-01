Detektiv Rockford
Folge 13: Tödliche Experimente
48 Min.Ab 12
Der bizarre Professor und Hirnforscher von Albach möchte den Detektiv als Versuchskaninchen für seine Forschungen benutzen. Er bittet Rockford, nach seiner angeblich vermissten Frau zu suchen, um zu analysieren, wie der Detektiv auf Misserfolg reagiert ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH