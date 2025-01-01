Detektiv Rockford
Folge 15: Eine Art Klassentreffen
48 Min.Ab 6
Ein neuer Fall steht für Detektiv Rockford auf der Agenda: die Untersuchung des Todes eines Schulmädchens. Die Todesursache, die schon viele Jahre zurückliegt, war ein geplatzter Blinddarm. Als der Detektiv die ehemaligen Klassenkameraden zu dem Fall befragen will, sind diese alles andere als erfreut ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH