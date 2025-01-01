Detektiv Rockford
Folge 16: Gewerbe mit goldenem Boden
43 Min.Ab 12
Die neue Klientin, die Prostituierte Rita, birgt ein Geheimnis, da ist sich Rockford sicher. Irgendetwas an ihr scheint ihm unglaubwürdig. Sie ist der Ansicht, das Ziel von tödlichen Anschlägen zu sein. Der Detektiv soll sie schützen und den Verdächtigen schnappen, allerdings gerät er dabei selbst in Gefahr ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH