Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Gewerbe mit goldenem Boden

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 16
Joyn Plus
Gewerbe mit goldenem Boden

Gewerbe mit goldenem BodenJetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 16: Gewerbe mit goldenem Boden

43 Min.Ab 12

Die neue Klientin, die Prostituierte Rita, birgt ein Geheimnis, da ist sich Rockford sicher. Irgendetwas an ihr scheint ihm unglaubwürdig. Sie ist der Ansicht, das Ziel von tödlichen Anschlägen zu sein. Der Detektiv soll sie schützen und den Verdächtigen schnappen, allerdings gerät er dabei selbst in Gefahr ...

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen