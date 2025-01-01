Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 17
Folge 17: Die geplatzte Party

48 Min.Ab 12

Eine telefonische Morddrohung erreicht Detektiv Rockford. Er findet allerdings heraus, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt. Eigentlich war der Anruf dem Playboy Jay Rockfelt gewidmet. Bei einer Warnung zeigt der bedrohte Playboy allerdings keinerlei Sorgen ...

