Detektiv Rockford
Folge 17: Die geplatzte Party
48 Min.Ab 12
Eine telefonische Morddrohung erreicht Detektiv Rockford. Er findet allerdings heraus, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt. Eigentlich war der Anruf dem Playboy Jay Rockfelt gewidmet. Bei einer Warnung zeigt der bedrohte Playboy allerdings keinerlei Sorgen ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH