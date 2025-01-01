Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 19
Folge 19: Der Club der Manager

48 Min.Ab 12

Auf der Suche nach dem vermissten Banker Barry Brauder gelangt Rockford in den ominösen Fitness-Club "Alphian Way", in dem die reichsten Männer der Stadt verkehren. Doch Rockfords Tarnung als Journalist fällt schnell auf, und er wird in eine mysteriöse Anstalt für Geisteskranke verschleppt. Dort trifft er schließlich auch auf Brauder ...

Kabel Eins CLASSICS
