Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Detektiv Rockford

Computer hört mit (1)

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 21
Joyn Plus
Computer hört mit (1)

Computer hört mit (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Detektiv Rockford

Folge 21: Computer hört mit (1)

43 Min.Ab 12

Der in den beruflichen Anfängen stehende Privatdetektiv Richie Brockelman bittet den erfahrenen Rockford um Hilfe: Ein befreundeter Kollege ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zunächst findet Rockford den Fall uninteressant - bis einiges darauf hindeutet, dass es doch kein Unfall, sondern Mord war.

Alle Staffeln im Überblick

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

Alle 6 Staffeln und Folgen