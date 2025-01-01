Detektiv Rockford
Folge 3: Die Schlacht im Canoga Park
48 Min.Ab 12
Als Rockfords gestohlener Revolver am Tatort bei einem toten Tankstellenbesitzer aufgefunden wird, gerät er selbst unter Mordverdacht. Leider hat er kein Alibi für den Tatzeitpunkt, weshalb der Detektiv nun auf eigene Faust ermitteln muss. Dabei gerät er an eine Gruppe seltsamer Exzentriker ...
Detektiv Rockford
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH