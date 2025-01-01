Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Die Schlacht im Canoga Park

Kabel Eins CLASSICS Staffel 4 Folge 3
Die Schlacht im Canoga Park

Detektiv Rockford

Folge 3: Die Schlacht im Canoga Park

48 Min. Ab 12

Als Rockfords gestohlener Revolver am Tatort bei einem toten Tankstellenbesitzer aufgefunden wird, gerät er selbst unter Mordverdacht. Leider hat er kein Alibi für den Tatzeitpunkt, weshalb der Detektiv nun auf eigene Faust ermitteln muss. Dabei gerät er an eine Gruppe seltsamer Exzentriker ...

Detektiv Rockford
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

