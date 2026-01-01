Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 4
Folge 4: Die bessere Hälfte

43 Min.Ab 12

Rockfords Kumpel Fitch ist in die Sängerin Theda verliebt. Doch die Sache wird kompliziert, als Thedas Mann frisch aus dem Knast kommt und seine alten Besitzansprüche geltend macht. Als er Theda massiv bedroht, greift Rockford ein. Aber auch die Mafia ist hinter Theda her.

