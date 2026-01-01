Detektiv Rockford
Folge 4: Die bessere Hälfte
43 Min.Ab 12
Rockfords Kumpel Fitch ist in die Sängerin Theda verliebt. Doch die Sache wird kompliziert, als Thedas Mann frisch aus dem Knast kommt und seine alten Besitzansprüche geltend macht. Als er Theda massiv bedroht, greift Rockford ein. Aber auch die Mafia ist hinter Theda her.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH