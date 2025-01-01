Detektiv Rockford
Folge 5: Gruppenbild mit Jim
43 Min.Ab 12
Rockford begleitet seinen Freund Angel, der unter massiven Ängsten leidet, zu einer Gruppentherapie. Bei einer der Sitzungen behauptet die Teilnehmerin Mary Jo, Drohungen von Unterweltlern zu erhalten. Rockford geht der Sache nach und stößt auf ein Komplott.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
