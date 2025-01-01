Detektiv Rockford
Folge 6: Der Komiker
48 Min.Ab 12
Diebe haben die Trickkiste der Komikers Bell gestohlen und wollen 1.000 Dollar dafür haben. Rockford soll den Geldboten spielen. In der Kiste findet er aber keine Komiker-Utensilien, sondern die Leiche von Bells Showpartner Russo. Daraufhin gerät der Detektiv unter Mordverdacht ...
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH