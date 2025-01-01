Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Rockford

Der Komiker

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 6
Der Komiker

Detektiv Rockford

Folge 6: Der Komiker

48 Min.Ab 12

Diebe haben die Trickkiste der Komikers Bell gestohlen und wollen 1.000 Dollar dafür haben. Rockford soll den Geldboten spielen. In der Kiste findet er aber keine Komiker-Utensilien, sondern die Leiche von Bells Showpartner Russo. Daraufhin gerät der Detektiv unter Mordverdacht ...

Detektiv Rockford
Kabel Eins CLASSICS
Detektiv Rockford

Detektiv Rockford

