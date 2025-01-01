Detektiv Rockford
Folge 7: Rockford und der Guru
48 Min.Ab 12
Wieder einmal wird Rockfords Gutmütigkeit ausgenutzt. Er erlaubt dem in die Jahre gekommenen Hippiemädchen Sky, seine Postadresse zu benutzen, damit sie Schuldeneintreibern entkommen kann. Doch dann gerät Rockford unter Verdacht, Geld unterschlagen zu haben.
Alle Staffeln im Überblick
Detektiv Rockford
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH